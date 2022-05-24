Калініна єдиною з українок пробилася в другий раунд "Ролан Гаррос"

Першою на корті з'явилася Костюк. У першій партії проти єгиптянки Маяр Шеріф суперниці йшли рівно, але після рахунку 3:3 українка програла три розіграші поспіль і поступилася у сеті.

Ще впертішою боротьба була в другій партії. Костюк і Шеріф довели рахунок до 5:5, але єгипетська тенісистка таки зуміла дотиснути представницю України – 7:5. Цей сет тривав понад годину.

Тим часом 25-річна Калініна жваво почала та взяла чотири стартові подачі в протистоянні з Баптіст. Далі суперниці обмінялися геймами, а за рахунку 5:2 на користь українки американка відмовилася від гри, зіславшись на травму.

У наступному раунді Калініна зустрінеться з 11-ю сіяною Джессікою Пегулою. Американка в першому колі впоралася з китаянкою Цян Ван (6:2, 6:4). Матч відбудеться 25 травня.