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Калинина из-за травмы не доиграла финал Italian Open-2023

Фото: украинская теннисистка Ангелина Калинина (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Украинская теннисистка Ангелина Калинина из-за травмы не смогла доиграть финальный матч с Еленой Рыбакиной в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internazionali BNL d'Italia, Финал

Рыбакина – Калинина – 2:0 (6:4, 1:0)

Спортсменка из Украины довольно уверенно начала финальную игру, ведь повела в счете 2:0. Однако постепенно ее оппонентка из Казахстана Елена Рыбакина сумела сравняться. В конце первого сета, в десятом гейме у Калининой начались проблемы с подачей. В результате в первом сете с общим счетом 6:4 победу одержала Рыбакина.

Во втором сете спортсменки разыграли всего один гейм. Украинка взяла медицинский тайм-аут, вызвала на теннисный корт физиотерапевта и сообщила о сильной боли в левой ноге. После чего снялась с матча.

Internazionali BNL d'Italia – турнир в престижной категории WTA 1000. Проводится в Риме. Призовой фонд превышает 3,5 млн. евро. Этот матч стал первым финалом на турнирах подобного масштаба для Ангелины Калининой.

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