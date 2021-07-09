У США прогнозують екстремальну спеку: температура сягатиме +54 градусів
Національний центр прогнозу погоди США попереджає про екстремальну спеку на території західної частини країни, де сьогодні проживає майже 30 млн осіб. Згідно з прогнозами, температура сягатиме до понад +54 градусів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NWS.
"Цими вихідними прогнозується небезпечний рівень спеки. Обов’язково пийте воду та обмежуйте активність на свіжому повітрі впродовж дня",- зазначає пресслужба.
Відповідно до повідомлення, західній частині США загрожують не лише високі температури, але і потужні грози й високий ризик виникнення лісових пожеж.
Зокрема, на території Сакраменто, Лас-Вегасу й північно-західної частини штату Аризона позначки температури сягатимуть до 49 градусів. Більше ніж 54 градуси очікується на території національного парку Долина смерті, який розташований на кордоні Каліфорнії та Невади.