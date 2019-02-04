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У Каліфорнії літак впав на житловий будинок, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    04.02.2019 - 09:04
У Каліфорнії літак впав на житловий будинок, є загиблі
Фото: місце катастрофи літака (twitter.com/OCFA_PIO)

В результаті аварії літака загинули дві особи

В Каліфорнії (США) дві людини загинули і ще дві постраждали в результаті падіння легкого літака Cessna 414A на житловий будинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що інцидент стався в місті Йорба Лінда, який знаходиться приблизно в 50 кілометрах на південний схід від Лос-Анджелеса. Також повідомляється, що постраждалих доставили в місцеву лікарню.

Як зазначили у Федеральному авіаційному управлінні США, літак вилетів з муніципального аеропорту Фуллертон. Обставини аварії розслідуються.

 

Фото: місце катастрофи літака (twitter.com/OCFA_PIO)

Нагадаємо, в кінці грудня в Су-Фолсі (Південна Дакота) літак впав на житлові будинки. В результаті аварії загинула одна особа.

До цього в штаті Джорджія (США) розбився легкомоторний літак Cessna, в результаті катастрофи загинули три особи. Літак впав на футбольне поле в одному з міських парків, уламки літака були розкидані в радіусі 90 м. Впізнати повітряне судно вдалося лише завдяки вцілілому хвоста. За даними влади, літак належав компанії Chen Aircrafts.

 

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