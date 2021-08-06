У Каліфорнії пожежі охопили місто, евакуювали понад 16 тисяч людей

Місто Грінвілл, один з перших центрів золотодобування в Каліфорнії часів "золотої лихоманки", виявився практично повністю знищений лісовими пожежами, що отримали назву "Діксі". У штаті евакуювали 16 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KXTV.
Вогонь дістався до дерев'яних будівель міста, які становили його історичну частину, вночі в четвер, 5 серпня. Пожежа знищила Історичні бар, готель, а також одну з міських заправок.
Населення становило 1 129 осіб за переписом 2010 року. Пожежа" Діксі " охопила територію в понад 112,5 тисячі гектарів.
Нагадаємо, що лісові пожежі в США охопили 12 штатів. Деякі з них оголосили про надзвичайний стан та надзвичайну ситуацію. До пожеж призвели сильна спека і посуха.