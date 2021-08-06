У Каліфорнії пожежі охопили місто, евакуювали понад 16 тисяч людей

Вогонь дістався до дерев'яних будівель міста, які становили його історичну частину, вночі в четвер, 5 серпня. Пожежа знищила Історичні бар, готель, а також одну з міських заправок.

Населення становило 1 129 осіб за переписом 2010 року. Пожежа" Діксі " охопила територію в понад 112,5 тисячі гектарів.