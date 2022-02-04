У Каліфорнії обстріляли автобус: є загиблий і постраждалі
Фото: у Каліфорнії обстріляли автобус: є загиблий і постраждалі (Getty Images)
В американському місті Оровілл, штат Каліфорнія, обстріляли автобус. В результаті стрілянини в громадському транспорті загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Підозрюваний відкрив вогонь з пістолета в автобусі, який був припаркований біля місцевого цілодобового магазину.
Серед постраждалих 11-річна дитина, 25 - річна вагітна і двоє чоловіків - 30 і 32 років. Стан останнього оцінено як критичний.
Поліція затримала стрілка. Ним виявився темношкірий 21-річний хлопець. Після події він намагався втекти, проте його схопили недалеко від місця злочину. Зброю вилучено.
Раніше ми писали, що при стрільбі біля школи в США постраждали п'ять підлітків.