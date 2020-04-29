У календар Кубка світу з біатлону додали новий етап

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував календар Кубка світу і чемпіонат світу чергового сезону. Розклад опубліковано на офіційному сайті організації.

У порівнянні з минулим роком в програму змагань додався ще один етап - тепер їх 10, а не 9. Вперше в історії біатлоністи виступлять в Пекіні (Китай), де з 26 лютого по 1 березня 2021 року пройдуть тестові змагання перед зимовою Олімпіадою-2022.

Сезон розпочнеться в кінці листопада в Контіолахті (Фінляндія), а завершиться в березні в Хольменколлене (Норвегія). Крім того, етапи Кубка світу також пройдуть в Естерсунді (Швеція), Хохфільцені (Австрія), Ансі (Франція), Оберхофі, Рупольдінгу (обидва - Німеччина), Антхольц (Італія) і Нове-Мєсто (Чехія).

Чемпіонат світу відбудеться в Поклюці (Словенія) з 10 по 21 лютого 2021 року.

Нагадаємо, що біатлонний сезон-2019/20 був достроково завершений через коронавірус.

На тлі пандемії літні Олімпійські ігри в Токіо, які повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, були перенесені на рік. Нові дати - з 23 липня по 8 серпня 2021 року.