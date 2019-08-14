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Уряд вирішив ліквідувати Державну екологічну інспекцію

Новини » Політика    14.08.2019 - 16:22
Уряд вирішив ліквідувати Державну екологічну інспекцію
Фото: Мінприроди (deisumy gov ua)

Замість Державної екологічної інспекції створять Державну природоохоронну службу

Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України і створити Державну природоохоронну службу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

Згідно з повідомленням, загалом структурою новою Державної природоохоронної служби передбачено створення 10 міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального та Південно-Східного). У той же час передбачена та повна ліквідацію 23 територіальних підрозділів ДЕІ.

Уряд вирішив ліквідувати Державну екологічну інспекцію

menr.gov.ua

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що профільне міністерство протягом останніх років крок за кроком напрацьовувало нормативно-правову базу для створення нової системи запобігання екологічним правопорушенням і моніторингу стану навколишнього природного середовища.

Він також зазначив, що у 2017 році уряд схвалив розроблену Мінприроди Концепцію реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. У 2018 році було розроблено і передано до парламенту законопроект про Державну природоохоронну службу, проте він досі не розглядався.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента планують скоротити кількість міністерств та центральних органів виконавчої влади, які перебувають у сфері впливу міністерств. Як заявив заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка, також планується скоротити кількість віце-прем'єрів "без портфелів", які не очолюють міністерства.

Нагадаємо, остання суттєва реформа системи міністерств і відомств в Україні відбулася в 2010-2011 роках (так звана "адміністративна реформа"). Тоді були реорганізовані десятки міністерств. На основі державних комітетів були створені державні служби та державні агентства, які формально підпорядковані міністерствам.

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