На яку субсидію можна розраховувати в опалювальний сезон: у Мінсоцполітики назвали суми

Водночас Музиченко зауважив, що залежно від умов споживання житлово-комунальних послуг, складу домогосподарства, рівня тарифів ця сума може складати й 3-5 тисяч гривень.

За словами його словами, наразі субсидія призначена вже понад 2,5 мільйонам домогосподарств, з них автоматично - майже 2 мільйонам.

"Це співставна цифра у порівнянні з минулим роком. Але заяви від людей продовжують надходити і з початком опалювального періоду їх кількість зросла. Минулого опалювального сезону субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримувало близько 3 мільйонів домогосподарств. Очікуємо, що цього сезону буде така ж цифра", - сказав він.

Музиченко заявив, що в держбюджеті 2021 року достатньо коштів на виплату субсидій у цьому році, а також для проведення перших платежів на початку наступного року.

"Верховна рада прийняла зміни до держбюджету 2021 року, якими збільшено фінансування субсидій у цьому році більш ніж на 12 млрд гривень. Понад 3 млрд гривень з цих коштів піде на авансування субсидій для виплати у січні наступного року, поки будуть розроблятися порядки фінансування соціальних програм, затверджуватися довідки та кошториси на 2022 рік", - сказав Музиченко.

Він також зазначив, що в 12 млрд гривень також враховано потребу для збільшення на 50% обсягів використання окремих комунальних послуг у регіонах з "червоним" рівнем карантинних обмежень.