Кредит онлайн. Яку силу має договір та на що звернути увагу

Юридична сила договору онлайн

Як зазначили в НБУ, оформлення кредиту онлайн із використанням одноразового пароля прирівнюється до підписання паперового договору власноручним підписом чи електронного договору - кваліфікованим електронним підписом. Це регламентується законами України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронну комерцію".

Таким чином, кредити, оформлені онлайн, потрібно вчасно гасити та не допускати прострочення. Адже фінансова установа має право залучити колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, якщо це передбачено умовами договору про споживчий кредит.

Також фінансова компанія може самостійно здійснювати врегулювання простроченої заборгованості без залучення колекторських компаній. Законодавством України встановлено чіткий перелік дозволених способів взаємодії колекторів зі споживачами.

Поради позичальникам

НБУ радить обов’язково уважно читати договір, оскільки краще витратити зайві півгодини на вивчення умов кредитного продукту, ніж отримати несподіванку у вигляді додаткових платежів чи комісій.

"Прочитайте та завантажте собі примірник. Зверніть увагу на орієнтовну реальну річну процентну ставку, що дасть змогу зрозуміти загальні витрати за кредитом та оцінити власні фінансові можливості",- йдеться в роз'ясненні.

Якщо оформлюється кредит у розмірі, більшому, ніж розмір мінімальної заробітної плати, то, крім договору, повинен бути також паспорт споживчого кредиту.

"І останнє - відстоюйте свої права. Якщо фінансова установа зі свого боку порушує умови договору, то ви маєте право скаржитися її керівництву. Не знайдете порозуміння на цьому рівні - звертайтеся до Національного банку", - зазначили в НБУ.