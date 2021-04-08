Який клімат на Марсі: з'явився перший звіт NASA

За пів години температура поблизу марсохіда впала з -20 градусів за Цельсієм до -25. Датчики показали, що тиск на Марсі становить 718 Паскалей.

Датчик радіації і пилу показав, що в Езеро чистіша атмосфера, ніж у кратері Гейла за 3700 км від нього.

Марсохід Perseverance оснащений спеціальною системою, яка збиратиме дані про температуру, швидкість нагріву поверхні, циклічність пилових штормів, вітрів, хмар. Вчені отримали певні дані про клімат на планеті.

Зокрема, відомо, що один марсіанський рік триває два земні роки, а на поверхні Червоної планети бувають пилові бурі.

Але нова детальна інформація має допомогти дослідникам краще планувати подальші місії для вивчення і навіть підпорядкування четвертої планети Сонячної системи.