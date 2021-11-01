Якою буде погода в листопаді: Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць осені

У листопаді 2021 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-7 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм, що в межах норми.

"Листопад - перехідний місяць від осені до зими - пора передзим′я, що починається після стійкого переходу середньої добової температури через 5 градусів тепла у бік зниження (в основному у першій декаді листопада, на Закарпатті та півдні країни у другій декаді листопада)", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура складає 0-4 градусів, на Закарпатті та півдні країни місцями 5-9 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 15-24 градусів морозу, у північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в гірських районах місцями 25-31 градусів морозу, на півдні Криму та Одещини 8-13 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 16-24 градусів тепла, у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму місцями 25-29 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 35-63 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 70-108 мм (на високогір′ї до 135 мм), у Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни місцями 29-34 мм.