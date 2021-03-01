Якою буде погода в березні: прогноз на перший місяць весни

У березні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується в межах від 0 до 6 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 26-50 мм, в гірських районах 40-85 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у березні складає від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, на Закарпатті та крайньому півдні України місцями 3-6 градусів тепла.

За даними Укргідрометцентру, абсолютний мінімум температури повітря становить 22-37 градусів морозу, на півдні України 11-27 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря - 16-29 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів складає 24-50 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 56-102 мм.