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Якою буде погода в березні: прогноз на перший місяць весни

Автор: Олександр Білоус

У березні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується в межах від 0 до 6 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 26-50 мм, в гірських районах 40-85 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у березні складає від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, на Закарпатті та крайньому півдні України місцями 3-6 градусів тепла.

За даними Укргідрометцентру, абсолютний мінімум температури повітря становить 22-37 градусів морозу, на півдні України 11-27 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря - 16-29 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів складає 24-50 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 56-102 мм.

Нагадаємо, попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що весна в Україні у цьому році буде пізньою. Значне потепління очікується у середині березня.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.

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Новини України ПогодаГідрометцентр
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