Який бізнес працює в Києві. Для мешканців діє карта: де подивитися

У Києві почали поступово відновлювати роботу приватні заклади. Для жителів столиці створено карту, де можна подивитися, який бізнес знову працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

Так, 26 березня працювали вже 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 станцій техобслуговування авто, 185 перукарень, близько 50 автомагазинів, 8 ярмарків та 33 столичні ринки та інші установи і організації.

У застосунку "Київ Цифровий" є мапа бізнесу столиці, який зараз працює. Мапа також доступна за посиланням.

Столичних підприємців закликають підтримати економіку: заклади, які працюють, оновлюють на мапах у застосунку "Київ Цифровий". Щоб додати інформацію, потрібно заповнити спеціальну форму за посиланням.

Раніше стало відомо, що в Києві відновлюють роботу Центрів надання адміністративних послуг. Вони відкриються з 28 березня.

Також повідомлялося, що в Києві незабаром можуть запрацювати оптики. Столична влада просить власників цього бізнесу відновить обслуговування клієнтів.

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