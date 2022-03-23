Яка ситуація у фінансовій сфері України після чотирьох тижнів війни: звіт НБУ

Фінансова система України успішно пройшла неймовірний "краш-тест", залишається стійкою і ліквідною. НБУ продовжує ухвалювати рішення для підтримання стабільності банківської системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НБУ Кирила Шевченка у Facebook.
Як зазначив Шевченко, сьогодні зусилля зосереджені на кількох напрямах.
Загалом по всій Україні працюють близько 70% відділень системно важливих банків. Є проблеми із забезпеченням роботи у Харкові, Чернігові, Херсоні та відповідних областях, де точаться бої. Проте навіть там у надскладних умовах працюють кілька відділень банків
Перебоїв у роботі СЕПу немає. Вона працює в режимі 23/7, без вихідних.
Зберігається тренд збільшення залишків коштів клієнтів у банківській системі: станом на 22 березня +28,5 млрд грн в еквіваленті (за коштами юридичних та фізичних осіб в усіх валютах) порівняно з початком війни 24 лютого.
Нарощування кредитування вже сьогодні є вкрай необхідним для підтримання економіки України, передусім сільгосптоваровиробників. Уряд постановою щодо забезпечення кредитної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам передбачив відповідні заходи фінансової державної підтримки аграріям під час посівної.
НБУ продовжує ухвалювати рішення для підтримання стабільності банківської системи, забезпечення належної роботи банків, прав і інтересів клієнтів банків, мінімізації негативного впливу наслідків війни.
Серед нещодавніх рішень – збільшення щоденного ліміту на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті). Водночас уточнено, що цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках. Щоденний ліміт у 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків в національній валюті лишається чинним. Натомість за кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць. Це обмеження має запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах.
НБУ постійно розширює точки впливу на агресора, напрями допомоги Україні, а також коло контрагентів і партнерів, з якими ведеться робота. Зокрема, НБУ вже звернулися до платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ, а також до міжнародної системи SWIFT із закликом відключити центральний банк Росії від системи обміну фінансовими повідомленнями
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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