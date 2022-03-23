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Яка ситуація у фінансовій сфері України після чотирьох тижнів війни: звіт НБУ

Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фінансова система України успішно пройшла неймовірний "краш-тест", залишається стійкою і ліквідною. НБУ продовжує ухвалювати рішення для підтримання стабільності банківської системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НБУ Кирила Шевченка у Facebook.

Як зазначив Шевченко, сьогодні зусилля зосереджені на кількох напрямах.

По-перше, це безперебійна робота банківської системи.

Загалом по всій Україні працюють близько 70% відділень системно важливих банків. Є проблеми із забезпеченням роботи у Харкові, Чернігові, Херсоні та відповідних областях, де точаться бої. Проте навіть там у надскладних умовах працюють кілька відділень банків

Перебоїв у роботі СЕПу немає. Вона працює в режимі 23/7, без вихідних.

Зберігається тренд збільшення залишків коштів клієнтів у банківській системі: станом на 22 березня +28,5 млрд грн в еквіваленті (за коштами юридичних та фізичних осіб в усіх валютах) порівняно з початком війни 24 лютого.

По-друге, це зусилля, спрямовані на відновлення економіки, насамперед для допомоги у проведенні цьогорічних весняно-польових робіт.

Нарощування кредитування вже сьогодні є вкрай необхідним для підтримання економіки України, передусім сільгосптоваровиробників. Уряд постановою щодо забезпечення кредитної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам передбачив відповідні заходи фінансової державної підтримки аграріям під час посівної.

По-третє, антикризові заходи.

НБУ продовжує ухвалювати рішення для підтримання стабільності банківської системи, забезпечення належної роботи банків, прав і інтересів клієнтів банків, мінімізації негативного впливу наслідків війни.

Серед нещодавніх рішень – збільшення щоденного ліміту на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті). Водночас уточнено, що цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках. Щоденний ліміт у 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків в національній валюті лишається чинним. Натомість за кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць. Це обмеження має запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах.

По-четверте, продовження активної роботи в міжнародній площині.

НБУ постійно розширює точки впливу на агресора, напрями допомоги Україні, а також коло контрагентів і партнерів, з якими ведеться робота. Зокрема, НБУ вже звернулися до платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ, а також до міжнародної системи SWIFT із закликом відключити центральний банк Росії від системи обміну фінансовими повідомленнями

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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