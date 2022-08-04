Яке у Росії та України співвідношення сил на Донбасі: відповідь експерта

За його словами, зараз росіяни займаються перекиданням військ між фронтами. Зокрема, до Херсонської області зайшли війська з окупованих Бердянська і Криму, а на запорізький напрямок пересунулися війська з донецького.

"Вони можуть проводити таке переміщення військ за рахунок того, що у них була перевага в кількості на кожному з напрямків. Тобто, якщо в Донецькій області у них було сім-вісім до одного, то сьогодні вони можуть залишити там два-три до одного. Це дозволяє перекинути частину військ на інші напрямки", - підкреслив Жданов.

Водночас він додав, що українська армія намагається знищувати війська, які їдуть з Росії та Криму. Про це свідчить недавній удар з HIMARS по російському ешелону, який віз свіже підкріплення через півострів.

"Ми їх розгромили. А зайшли на ці напрямки ті підрозділи, які в Україні вже воюють і мають втрати, вони не на 100% укомплектовані. Свіжі війська ми намагаємося не допустити", - зазначив Жданов.