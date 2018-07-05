Яким буде майбутнє України у високотехнологічному світі

Економісти зі світовим ім'ям, відомі бізнесмени, інвестори та візіонери зберуться в Києві 18-19 жовтня 2018 року на одну з головних бізнес-подій України - Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ).

Ключовою темою п’ятого ювілейного КМЕФ стане майбутнє країн у високотехнологічному світі. Тому підвищену увагу на заході буде приділено найновітнішим технологіям. Експерти з різних сфер діяльності нададуть свої прогнози щодо того, як штучний інтелект, роботизація, блокчейн та інші технології вплинуть на бізнес і суспільство. Тема реалізованих хай-тек-проектів також перебуватиме в центрі уваги форуму - їй буде присвячено виставкову зону площею понад 1000 кв. м.

Крім того, на учасників КМЕФ чекають дискусії про розвиток економіки, промисловості, фінансової системи та освіти. Серед тем панельних дискусій - виклики Четвертої промислової революції, фейр-плей на глобальних ринках, розвиток експорту від сировини до продуктів із доданою вартістю, стратегії інклюзивного зростання, майбутнє агробізнесу тощо.

"Стратегія форуму - зібрати разом у рамках однієї комунікаційної платформи лідерів бізнесу, влади, суспільства та міжнародної експертної спільноти, щоб визначити найефективніший шлях розвитку України та виклики на цьому шляху. І такий підхід успішно працює - КМЕФ доводить це вже п'ятий рік поспіль", - коментує Юрій Пивоваров, голова оргкомітету Київського міжнародного економічного форуму.

У рамках підготовки до КМЕФ-2018 буде проведено цілу серію бізнес-заходів. Першим з них, що відбувся 1 березня цього року, став public talk із засновником інвестиційної групи UFuture та фонду K.Fund Василем Хмельницьким. А вже 30 березня Київський міжнародний економічний форум спільно з Українською асоціацією Римського клубу провів конференцію "Економічне майбутнє України", яка об’єднала енергію молоді навколо ідеї збалансованого економічного розвитку.

Історія КМЕФ

На першому КМЕФ, який відбувся у 2014 році, було окреслено контури структурних реформ, необхідних нашій країні для економічного прориву. Під час КМЕФ-2015 експерти визначили найдієвіші інструменти для цього прориву. Головним висновком стала порада Україні не віддавати економіку на поталу вільного ринку, а цілеспрямовано управляти нею за допомогою трикутника "влада - бізнес - суспільство". Форум 2016 року було присвячено стратегічним питанням: як залучити до нашої країни інвестиції та як Україні стати частиною глобального процесу Четвертої промислової революції.

Для участі в четвертому форумі, який у жовтні 2017-го зібрав 113 спікерів із 30 країн світу, понад 1200 гостей та 210 представників ЗМІ, до Києва завітали численні делегації потенційних інвесторів, які ознайомилися з бізнес-можливостями України. Таким чином, Київський міжнародний економічний форум працює над поліпшенням репутації країни у світі, а чимало підприємців знаходять під час його роботи партнерів, клієнтів та нові контакти для розвитку бізнесу.

За новинами КМЕФ можна стежити на сайті форуму та на його офіційній сторінці у Facebook.

Київський міжнародний економічний форум (Kyiv International Economic Forum, KIEF) - постійно діючий майданчик для формування стратегії економічного розвитку України. Орієнтований на організацію діалогу експертів, бізнесу та влади, запозичення кращого світового досвіду, створення «дорожньої карти» розвитку та сприяння конвертації ідей у реальні дії. www.forumkyiv.org