За яких умов строковики будуть залучені до оборони: пояснення ЗСУ
У ЗСУ пояснили за яких умов строковики можуть бути залучені до бойових дій. Це відбудеться при необхідності оборони військових частин на мирних територіях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника управління персоналу штабу Командування сухопутних військ Збройних сил України Романа Горбача.
Наразі строковики не були залучені до завдань у зоні Операції об'єднаних сил.
"Але можуть складатися обставини, коли і на вже вчорашній мирній території будуть бойові дії – ці військовослужбовці на рівні з усіма будуть залучені до оборони цих військових частин та оборонятимуть нашу державу зі зброєю в руках",- заявив Горбач.
Також начальник управління персоналу штабу Командування сухопутних військ ЗСУ відзначив, що у період воєнного часу проходження строкової служби законодавством нічим не відрізняється.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Російська Федерація нещодавно вперше визнала відправку військовослужбовців строковиків на територію України.
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