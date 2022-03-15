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За яких умов строковики будуть залучені до оборони: пояснення ЗСУ

Новость на русском →
Вівторок 15 березня 2022 14:10
За яких умов строковики будуть залучені до оборони: пояснення ЗСУ Фото: коли строковики будуть залучені до оборони пояснили у ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ЗСУ пояснили за яких умов строковики можуть бути залучені до бойових дій. Це відбудеться при необхідності оборони військових частин на мирних територіях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника управління персоналу штабу Командування сухопутних військ Збройних сил України Романа Горбача.

Наразі строковики не були залучені до завдань у зоні Операції об'єднаних сил.

"Але можуть складатися обставини, коли і на вже вчорашній мирній території будуть бойові дії – ці військовослужбовці на рівні з усіма будуть залучені до оборони цих військових частин та оборонятимуть нашу державу зі зброєю в руках",- заявив Горбач.

Також начальник управління персоналу штабу Командування сухопутних військ ЗСУ відзначив, що у період воєнного часу проходження строкової служби законодавством нічим не відрізняється.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Російська Федерація нещодавно вперше визнала відправку військовослужбовців строковиків на територію України.

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