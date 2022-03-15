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При каких условиях срочники будут привлечены к обороне: объяснения ВСУ

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 14:10
При каких условиях срочники будут привлечены к обороне: объяснения ВСУ Фото: когда срочники будут привлечены к обороне в ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ВСУ объяснили при каких условиях срочники могут быть привлечены к боевым действиям. Это произойдет при необходимости обороны воинских частей на мирных территориях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника управления персонала штаба Командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины Романа Горбача.

Сейчас срочники не были привлечены к задачам в зоне Операции объединенных сил.

"Но могут складываться обстоятельства, когда и на уже вчерашней мирной территории будут боевые действия – эти военнослужащие на уровне со всеми будут привлечены к обороне этих воинских частей и будут защищать наше государство с оружием в руках",- заявил Горбач.

Также начальник управления персонала штаба Командования сухопутных войск ВСУ отметил, что в период военного времени прохождения срочной службы законодательством ничем не отличается.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Российская Федерация недавно впервые признала отправку военнослужащих срочников на территорию Украины.

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