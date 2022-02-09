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Яких політиків українці хочуть бачити при владі: пояснення соціолога

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Соціолог Володимир Паніотто розповів, яких політиків українці хочуть бачити при владі. Зараз недостатньо "нових облич", хочуть бачити при владі більш професійних політиків.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

"Можливо, не господарники, а юристи, але вони все ж мають виглядати професійно", - зазначив він.

Паніотто допускає, що через політичну боротьбу в українців є уявлення, що нинішня влада недостатньо компетентна.

"Так це чи не так - питання. Але українці не хочуть, щоби при владі були люди нові і некомпетентні, а натомість хочуть компетентних. Найкраще - це, мабуть, якби вони були нові і компетентні, тому що певний запит на "нові обличчя" все одно є", - додав він.

За його словами, контроль над засобами масової інформації, телебаченням дозволяє тим, у кого є ресурси, більш активно формувати іміджі.

"Дійсно, в людей є запит на людей більше компетентних і тому привабливість "нових облич" зменшилася. У більш відомих політиків є більш високий антирейтинг. Є частина людей, наприклад, 50%, які ніколи за них не проголосують", - вважає Паніотто.

Нагадаємо, якби вибори до Верховної ради України відбувалися наприкінці січня 2022 року, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Європейська солідарність".

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