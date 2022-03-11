RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Які залізничні вокзали продовжують працювати в Україні: актуальна карта

Автор: Сергей Новиков

Незважаючи на війну Росії проти України більшість залізничних вокзалів продовжують приймати і відправляти поїзди. Навіть у регіонах, де ведуться бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Фото: карта працюючих залізничних вокзалів (t.me/UkrzalInfo)

Згідно актуальної інформації, на сьогодні не працюють такі станції півночі, сходу і заходу України:

  • Чернігів
  • Конотоп
  • Шостка
  • Бахмач
  • Ромни
  • Ворожба
  • Сум
  • Тростянець
  • Куп'янськ
  • Ізюм
  • Рубіжне
  • Попасна
  • Бахмут
  • Волноваха
  • Маріуполь
  • Бердянськ
  • Пологий
  • Мелітополь
  • Новоолексіївка
  • Херсон
  • Миколаїв

Пасажирам з Харківської області доступні вокзали Харків-Пасажирський і в Лозовій. У Луганській області - Лисичанськ, у Донецькій - Покровськ, Краматорськ, Лиман, Костянтинівка, Слов'янськ. У Чернігівській області - Ніжин та Прилуки.

Решта вокзалів продовжують працювати.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" дала графік перевезень та евакуаційних поїздів на 11 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяВійна Росії проти України