Які залізничні вокзали продовжують працювати в Україні: актуальна карта

Незважаючи на війну Росії проти України більшість залізничних вокзалів продовжують приймати і відправляти поїзди. Навіть у регіонах, де ведуться бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Фото: карта працюючих залізничних вокзалів (t.me/UkrzalInfo)
Згідно актуальної інформації, на сьогодні не працюють такі станції півночі, сходу і заходу України:
Пасажирам з Харківської області доступні вокзали Харків-Пасажирський і в Лозовій. У Луганській області - Лисичанськ, у Донецькій - Покровськ, Краматорськ, Лиман, Костянтинівка, Слов'янськ. У Чернігівській області - Ніжин та Прилуки.
Решта вокзалів продовжують працювати.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" дала графік перевезень та евакуаційних поїздів на 11 березня.
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