Які продукти найбільше подорожчали за останній місяць: рейтинг Держстату

Фото: ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У лідерах яйця, цукор і соняшникова олія

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у жовтні 2020 року. Частина продуктів нового врожаю дорожчають, овочі дешевшають.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, за жовтень яйця подорожчали на 23,3% до 22,2 гривень за десяток, цукор - на 22,5% до 18,3 гривень за кілограм, соняшникову олію на 6,9% до 37,5 гривень за літр.

У той же час морква подешевшала на 12,9% до 6,9 грн за кілограм, яблука на 12,8% до 19,5 гривень за кілограм, цибуля на 7,2% до 5,3 гривень за кілограм, капуста - на 4,2% до 5,8 гривень за кілограм, буряк на 4,0% до 5,5 гривень за кілограм

За даними Держстату, за жовтень сигарети преміум-класу подорожчали на 2,2% до 55,9 грн за пачку, ціни на горілку знизилися на 0,1% до 92,5 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало на 0,7% до 17,7 грн за пляшку.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у жовтні 2020 року порівняно з вереснем зріс на 1,0%. З початку року інфляція склала 2,7%.

Нагадаємо, в жовтні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз по інфляції в Україні на 2020 рік. НБУ прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,1%. У липні НБУ очікував інфляцію на рівні 4,7%.