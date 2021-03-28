Які продукти найбільше подорожчали за тиждень: дані Мінекономіки

Протягом тижня 18-25 березня частина продуктів в Україні подорожчали, деякі - подешевшали. Про це свідчать дані моніторингу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Водночас ціни на картоплю впали на 0,2 гривні за кілограм, на моркву - на 0,1 гривню, на цибулю - на 0,2 гривні.

Крім того, цукор подорожчав на 0,4 гривні за кілограм, вівсяна крупа - 0,7 гривень.

Серед найбільших змін за останній тиждень, - зростання ціни на соняшникову олію на 0,9 гривень за пляшку.

Нагадаємо, даними Держстату, за січень-лютий, буряк подорожчав на 40,3% до 7,6 гривень за кілограм, морква - на 23,2% до 7,4 гривень за кілограм, цибуля - на 22,7% до 6,3 гривень за кілограм, капуста - на 20,4% до 5,7 гривень за кілограм, картоплю на 16,9% до 11,9 гривень за кілограм.

Крім того, яйця подорожчали на 17,4% до 32,3 гривень за десяток, соняшникова олія - 13,0% до 47,6 гривень за літр, цукор - на 10,7% до 23,1 гривень за кілограм

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у лютому 2021 року в порівнянні з січнем зросли на 1,0%. У річному вимірі (до лютого 2020 року) інфляція прискорилася до 7,5%.