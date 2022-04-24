Які перекази за кордон дозволені сьогодні: роз'яснення НБУ

Національний банк України ввів додаткові обмеження на транскордонні операції громадян. У НБУ роз'яснили, у межах яких лімітів українці можуть здійснювати прямі Р2Р-перекази та quasi cash (квазі-кеш) операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на прес-службу НБУ .

Що таке P2P-перекази?

P2P-перекази - це перекази з картки на картку, у перекладі з англійської peer-to-peer означає "від особи до особи". Тобто це коли одна фізична особа зі своєї картки здійснює переказ на картку іншої особи. Під час цієї операції списується відповідна сума коштів з однієї банківської картки та зараховується на іншу.

У яких обсягах українці можуть здійснювати P2P-перекази?

Із гривневих платіжних карток громадяни можуть переказувати кошти на картки фізичних осіб за кордоном в межах ліміту 100 тисяч гривень на місяць.

Крім того, українці мають змогу здійснювати перекази на картки за кордоном зі своїх валютних платіжних карток у межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць (це більше 3 тис. доларів).

Отже, загалом людина, яка має кошти на гривневій і валютній картці, може переказати до 200 тис. гривень на місяць (до 100 тис. гривень зі своєї гривневої картки та до 100 тис. гривень зі своєї валютної картки) на картку родичам або близьким, які тимчасово перебувають за межами України через війну.

Ліміт для переказу 100 тис. грн з валютних карток спільний для P2P-переказів та операцій quasi cash. Тобто, якщо людина переказала зі своєї української валютної картки на картку за кордоном 100 тис грн в еквіваленті, то здійснити у цей місяць операції quasi cash вже не можна. І навпаки, якщо вичерпаний ліміт у 100 тис. грн за операціями quasi cash, то в цей місяць вже не можна робити Р2Р-перекази.

Що таке операції quasi cash?

До операцій quasi cash, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення брокерських або форекс-рахунків, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків. Приклад такої операції - це поповнення за допомогою платіжної картки гаманця криптобіржі.

Які обмеження діють на операції quasi cash?

Такі операції громадяни можуть здійснювати лише з валютних платіжних карток у межах ліміту до 100 тис. грн у еквіваленті (це більше 3 тис. доларів) на місяць.

"Здійснення операцій quasi cash за допомогою гривневих платіжних карток тимчасово заборонено", - йдеться в повідомленні

У НБУ звертають увагу, що відсутні обмеження на здійснення переказів з метою оплати витрат за кордоном, пов’язаних зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах, транспортуванням хворих та оплата навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном, які можуть здійснюватися без обмежень.

Також для сприяння діяльності волонтерів, фізичним особам дозволено переказувати іноземну валюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті (це більше 13,5 тис. доларів).

До таких товарів належать бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України ввів додаткові обмеження на транскордонні операції громадян. Це зроблено з метою запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.