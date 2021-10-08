RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Які COVID-вакцини можна комбінувати: роз'яснення МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ розповіли, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати. Хоча найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Якщо та сама вакцина недоступна, або на першу дозу сталася важка реакція, можливо введення вакцин за такою схемою:

  • 1-ша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), 2-га - Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів;
  • 1-ша доза Comirnaty чи Moderna, 2-га - Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

Усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними, нагадали в МОЗ.

Нагадаємо, понад 6 млн українців повністю вакцинувалися від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаМінстерство охорони здоров'я України