Які COVID-вакцини можна комбінувати: роз'яснення МОЗ

У МОЗ розповіли, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати. Хоча найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Якщо та сама вакцина недоступна, або на першу дозу сталася важка реакція, можливо введення вакцин за такою схемою:
Усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними, нагадали в МОЗ.