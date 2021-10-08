Які COVID-вакцини можна комбінувати: роз'яснення МОЗ

У МОЗ розповіли, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати. Хоча найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

Якщо та сама вакцина недоступна, або на першу дозу сталася важка реакція, можливо введення вакцин за такою схемою:

1-ша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), 2-га - Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів;

1-ша доза Comirnaty чи Moderna, 2-га - Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

Усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними, нагадали в МОЗ.