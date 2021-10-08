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Какие COVID-вакцины можно комбинировать: разъяснение Минздрава

Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве рассказали, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать. Хотя лучше всего использовать одну и ту же вакцину как для первой, так и для второй прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Если вакцина недоступна или после первой дозы произошла тяжелая реакция, возможно введение вакцин по такой схеме:

  • 1-я доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), 2-я - Comirnaty или Moderna через 12 недель;
  • 1-я доза Comirnaty или Moderna, 2-я - Moderna или Comirnaty через 28 дней.

Все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и поэтому являются взаимозаменяемыми, напомнили в Минздраве.

Напомним, более 6 млн украинцев полностью вакцинировались от коронавируса.

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ВакцинаМинистерство здравоохранения Украины