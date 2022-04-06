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У Каховці окупанти відпустили 5 мирних мешканців. Їх затримали на мітингу

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Херсонська область, Середа 06 квітня 2022 16:49
У Каховці окупанти відпустили 5 мирних мешканців. Їх затримали на мітингу Фото: Каховська міська рада (Facebook/Каховська міська територіальна громада)
Автор: Антон Федорців

У Каховці на Херсонщині російські загарбники відпустили затриманих на мітингу 3 квітня містян. Ще двоє активістів залишилися у полоні військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис у Facebook громади.

"Вже вдома", – коротко написали у спільноті Каховської міської територіальної громади, додавши світлини чотирьох звільнених чоловіків. Напередодні окупанти відпустили п'яту містянку – Олену Бубнову.

Усі п'ятеро були викрадені під час мітингу проти російської окупації, що відбувся в Каховці 3 квітня. Тепер у полоні військових РФ залишається двоє активістів – Олег Кожем'якін і Василь Латанюк. Їх викрали з власних помешкань 2 квітня. Місце перебування затриманих наразі невідоме.

Напередодні міський голова Херсона заявив про "злив" бази даних активістів окупантам РФ. Загарбники також полюють на місцевих політиків і ветеранів АТО/ООС.

До слова, СБУ попередила про небезпечний вірус у псевдоінструкціях від імені відомства.

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