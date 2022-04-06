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В Каховке оккупанты отпустили 5 мирных жителей. Их задержали на митинге

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Херсонская область, Среда 06 апреля 2022 16:49
В Каховке оккупанты отпустили 5 мирных жителей. Их задержали на митинге Фото: Каховский городской совет (Facebook/Каховская городская территориальная община)
Автор: Антон Федорцив

В Каховке Херсонской области российские захватчики отпустили задержанных на митинге 3 апреля горожан. Еще два активиста остались в плену войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию в Facebook общины.

"Уже дома", – коротко написали в сообществе Каховской городской территориальной общины, добавив фотографии четырех освобожденных мужчин. Накануне оккупанты отпустили пятую горожанку – Елену Бубнову.

Все пятеро были похищены во время митинга против российской оккупации, состоявшегося в Каховке 3 апреля. Теперь в плену военных РФ остается двое активистов – Олег Кожемякин и Василий Латанюк. Их похитили из собственных домов 2 апреля. Местонахождение задержанных пока неизвестно.

Накануне мэр Херсона заявил о "сливе" базы данных активистов оккупантам РФ. Захватчики также охотятся на местных политиков и ветеранов АТО/ООС.

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