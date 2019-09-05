У кафе можуть з'явитися туалети без поділу на жіночі та чоловічі

Фото: туалети в Києві (РБК-Україна)

Туалети можуть з'явитися в невеликих кафе

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України отримало пропозицію дозволити у невеликих кафе та інших подібних закладах передбачати туалетні кімнати без поділу на жіночі та чоловічі. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначається в повідомленні, що зараз, згідно з чинними будівельними нормами, санвузли для відвідувачів мають проектуватися обов’язково роздільними для чоловіків та жінок.

У міністерстві нагадують, що сьогодні у чинних нормах дозволяється взагалі не робити туалети в кафе до 50 місць. Таким чином, це буде виходом у вирішенні такого питання для невеликих закладів, де не так багато посадкових місць.

Як повідомляло РБК-Україна, нові державні будівельні норми (ДБН) щодо обов’язкового влаштування туалетів для пасажирів на вході/виході зі станцій метро при їх новому будівництві або реконструкції набирають чинності з 1 вересня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, нові будівельні норми передбачають, що у великих супермаркетах з 1 серпня 2019 року громадські туалети будуть обов’язковими.