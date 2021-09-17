RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У кафе Харкова знайшли застреленого чоловіка: поліція почала розслідування

Автор: Сергій Пишкін

В харківському ресторані "Чилі" знайшли тіло застреленого чоловіка. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції.

"Повідомлення про те, що чоловік застрелився в кафе, розташованому на проспекті Незалежності у місті Харкові, надійшло до поліції о 14:18 зі служби 102", - пише пресслужба поліції.

Згідно з попередніми даними, загиблий, 1965 року народження, здійснив самогубство з помпової рушниці, яка зареєстрована на нього. За місцем мешкання чоловік залишив передсмертну записку у якій попросив вибачення за скоєне.

"За адресою продовжує працювати слідчо-оперативна група, збираються речові докази, поліцейські опитують свідків, встановлюються усі обставини події", - додає пресслужба.

Фото: у кафе Харкова знайшли застреленого чоловіка (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в центру Харкова, в одному з закладів, знайшли тіло застреленого чоловіка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків