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В кафе Харькова нашли застреленного мужчину: полиция начала расследование

Автор: Сергей Пышкин

В харьковском ресторане "Чили" нашли тело застреленного мужчины. Правоохранители начали расследование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Сообщение о том, что мужчина застрелился в кафе, расположенном на проспекте Независимости в городе Харькове, поступило в полицию в 14:18 со службы 102", - пишет пресс-служба полиции.

Согласно предварительным данным, погибший, 1965 года рождения совершил самоубийство из помпового ружья, которое зарегистрировано на него. По месту жительства мужчина оставил предсмертную записку в которой попросил прощения за содеянное.

"По адресу продолжает работать следственно-оперативная группа, собираются вещественные доказательства, полицейские опрашивают свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавляет пресс-служба.

Фото: в кафе Харькова нашли застреленного мужчину (hk.npu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в центре Харькова, в одном из заведений, нашли тело застреленного мужчины.

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Харьков