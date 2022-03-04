Кадирівці застрелили кілька співробітників Запорізької АЕС, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що кадирівці обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, вони вбили кілька співробітників станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Кадирівці на АЕС вбили кількох працівників, які контролювали ядерну безпеку. Ми не можемо гарантувати, що в голові цих чеченських бойовиків. І Росія теж не може, кадирівці можуть шантажувати і її", - заявив він.

Арахамія підкреслив, що подібне може статися і на Південноукраїнській АЕС.

"Всі повинні об'єднатися з цього питання. Можуть трапитися й інші подібні захоплення... Далі може трапитися Південноукраїнська АЕС. Це загроза міжнародного тероризму на ядерних об'єктах", - додав він.