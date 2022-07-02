ru ua
Сб, 02 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кадирівці зруйнували мечеть у Сєвєродонецьку та звинуватили ЗСУ

Новость на русском →
Сєвєродонецьк, Субота 02 липня 2022 19:39
Кадирівці зруйнували мечеть у Сєвєродонецьку та звинуватили ЗСУ Ілюстративне фото: кадирівці зруйнували мечеть у Сєвєродонецьку та звинуватили ЗСУ (facebook.com/saveliyvasserman)
Автор: Іван Носальський

Кадирівці знищили мечеть у Сєвєродонецьку Луганської області. Під час атаки загинули мирні мешканці міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на імама ісламської громади, керівника культурного центру "Бісмілля" Тимура Берідзе.

"Тіктокери Кадирова, перебуваючи ще у Рубіжному, мали інформацію, що у Сєвєродонецьку є мечеть. Замість того, щоб не чіпати дім Аллаха, вважаючи себе віруючими, відкрили вогонь по будівлі вранці, побачивши скупчення народу у дворі мечеті, яке набирало воду зі свердловини. Вбили більше 20 невинних людей з сусідніх будинків, які жили в мечеті, вважаючи її безпечнішим місцем", - заявив Берідзе.

За його словами, після того, як кадирівці зруйнували мечеть, вони вирішили оточити місце, щоб дочекатися пропагандистських журналістів, які звинуватять українських воїнів у знищенні будівлі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Бучі під час окупації міста російськими військами основні військові злочини відбувалися в тих місцях, дислокувалися частини "кадировців" та бурятів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сєвєродонецьк Війна Росії проти України
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту