Кадирівці зруйнували мечеть у Сєвєродонецьку та звинуватили ЗСУ
Кадирівці знищили мечеть у Сєвєродонецьку Луганської області. Під час атаки загинули мирні мешканці міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на імама ісламської громади, керівника культурного центру "Бісмілля" Тимура Берідзе.
"Тіктокери Кадирова, перебуваючи ще у Рубіжному, мали інформацію, що у Сєвєродонецьку є мечеть. Замість того, щоб не чіпати дім Аллаха, вважаючи себе віруючими, відкрили вогонь по будівлі вранці, побачивши скупчення народу у дворі мечеті, яке набирало воду зі свердловини. Вбили більше 20 невинних людей з сусідніх будинків, які жили в мечеті, вважаючи її безпечнішим місцем", - заявив Берідзе.
За його словами, після того, як кадирівці зруйнували мечеть, вони вирішили оточити місце, щоб дочекатися пропагандистських журналістів, які звинуватять українських воїнів у знищенні будівлі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Бучі під час окупації міста російськими військами основні військові злочини відбувалися в тих місцях, дислокувалися частини "кадировців" та бурятів.
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