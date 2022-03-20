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"Кадирівців" після низки невдач під Києвом повернули до Росії

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Київ, Неділя 20 березня 2022 08:12
"Кадирівців" після низки невдач під Києвом повернули до Росії Чеченський підрозділ в Україні (Фото: radiosvoboda.org)
Автор: Константин Широкун

За час перебування в Україні чеченські військові російської армії втратили сотні бійців і 13 березня повернулися в Грозний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Повідомлення про участь чеченських військовослужбовців у вторгненні Росії в Україну почали надходити з перших днів війни. 26 лютого в мережі з'явилося відео, на якому ймовірні військовослужбовці з Чечні вивішують російський прапор на будівлі військової частини в Гостомелі.

27 лютого стало відомо, що в ході вторгнення в Україну загинув командир 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв. Це підтвердив полонений боєць цього підрозділу. Загальні втрати бійців Кадирова за період з 26 по 28 Лютого склали кілька сотень бійців.

4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону прибув новий загін з-поміж військ Національної гвардії Чеченської республіки, близько 1200 осіб. До його складу увійшли військові батальйону "Північ", "Південь" і ОМОН "Ахмат-Грозний". Свій табір формування облаштували в лісі під Бородянкою. Як стверджують в СБУ, одного разу вночі в таборі був підірваний боєкомплект, частина бійців загинули.

За повідомленням Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, "кадирівці" захопили психоневрологічний інтернат в Бородянці в Київській області, де на той момент перебували 600 осіб.

Зрештою, за даними контррозвідки СБУ, 13 березня "кадирівці" були виведені з території Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом переправлені в Чечню. Великі втрати особового складу і низька ефективність цих бойових з'єднань не виправдали очікувань російського командування.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 25-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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