Кадрова криза: у Німеччині через спалах коронавірусу не вистачає працівників

Зростання числа випадків зараження в Німеччині, де захворюваність вперше перевищило 200 тисяч випадків на день, призвело до нестачі кадрів. Працівників не вистачає в таких секторах, як логістика, охорона здоров'я та догляд за дітьми.

Вантажний підрозділ групи авіакомпаній Lufthansa заявив, що зараз спостерігається кадрова криза у його хабі у Франкфурті. Це означає, що компанія не може впоратися з сортуванням вантажів з США, Канади та Європи.

"Незважаючи на комплексні профілактичні заходи, ми зараз чітко відчуваємо зростання кількості випадків зараження", - заявили в Lufthansa, додавши, що до 15% вантажів у Франкфурті постраждали від затримок.

А в МОЗ Німеччині зазначають, що три чверті медустанов страждають від нестачі кількості персоналу. Багато хто перебуває у відпустці через хворобу.