Кадрові перестановки в Кабміні: голів 5 міністерств можуть замінити

Планується ротація в Міноборони, куди перейде Олексій Резніков. Його місце в Мінреінтеграції може зайняти Ірина Верещук.

Також планується відставка віце-прем'єра-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського і віце-прем'єра з економіки Олексія Любченка.

При цьому він уточнив, що відставку міністра соцполітики, яку раніше обмірковували в президентській команді, поки вирішили не форсувати.

Джерело сумнівається, що всі п'ять ротацій в Кабміні вдасться провести за один пленарний тиждень.