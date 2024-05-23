Кадровый голод. На какую работу в Польше больше всего ищут работников

Средняя зарплата в Польше, по данным Главного статистического управления, в первом квартале 2024 года составляет 8147,38 злотых (82,4 тыс. грн). По сравнению с прошлым годом зарплаты выросли на 14,4%.

Летом в Польше можно заработать 5-9 тыс. злотых (50-91 тыс. грн), но уже второй год страна испытывает кадровый голод. Обычно на сезонные работы летом приезжают украинцы, но теперь они выбирают страны Западной Европы из-за более высоких зарплат и открытости их рынков, отмечают специалисты платформы EWL.

"На сезонных работах сейчас можно заработать до 9 тысяч злотых. Это краткосрочная работа в агросекторе, где зарплата зависит от количества рабочих часов и производительности. Такая работа подходит людям, привыкшим к физической работе. В основном, ее выбирают украинцы, живущие в селах и имеют собственные хозяйства", - рассказывает директор рекрутации платформы EWL Марьяна Семенюк.

По ее словам, это может быть также сезонная работа на строительстве или логистических складах по упаковке одежды. Учитывая приближающийся сезон распродаж, количество вакансий в сфере логистики значительно увеличивается.

Фото: Работа на складе (gettyimages.com)

Кроме того, польские работодатели предлагают работу на производстве, в автомобильной отрасли и сфере услуг, где также в летний сезон количество вакансий растет. Фактически в каждой из этих областей сталкиваются с дефицитом кадров.

Работодатели в сфере услуг и гостиничном бизнесе сетуют на то, что сложно найти работников на зарплату в 6 тыс. злотых (60,6 тыс. грн).

Дефицит работников транспортной отрасли тоже весомый – по разным оценкам, не хватает от 150 до 300 тысяч водителей.

"Польша уже второй год подряд испытывает такой серьезный кадровый голод в летний сезон. Это связано с тем, что украинцы, обычно приезжавшие в Польшу на сезонные работы, теперь также могут зарабатывать в Германии, Нидерландах или других странах Западной Европы в два-три раза больше", – объясняет эксперт.

По состоянию на март 2024 года в Польше было более 50 тысяч вакансий. В 27 профессиях ощутим кадровый дефицит. Есть отрасли, где каждый год не хватает работников: в торговле, промышленности, здравоохранении, социальной помощи. В 2024 году также ощутима нехватка кадров в силовых структурах и учителях.