Кадровый голод. Кого работодатели в Украине ищут больше всего

Каких специалистов не хватает в Украине

С начала войны рынок труда столкнулся с "кадровым голодом". По ряду причин, среди которых перемещение граждан внутри страны, выезд за границу, мобилизация, возник дефицит квалифицированных специалистов во многих отраслях, а также нехватка представителей рабочих профессий с опытом.

Кроме того, стабильно высоким остается спрос на работников в сфере обслуживания и торговли.

По данным исследования портала Work.ua, больше всего предложений работы в январе 202 было для продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей, кассиров, поваров, грузчиков, менеджеров по работе с клиентами, администраторов, торговых представителей, кладовщиков.

Работодателям труднее всего находить специалистов рабочих профессий и медиков. Соискатели редко отзываются на следующие вакансии:

машинист тепловоза;

составитель поездов;

специалист по камнеобработке;

горняк;

врач (онкохирург, эндокринолог, оториноларинголог, гастроэнтеролог, гирудотерапевт).

Фото: вакансии врачей имеют мало отзывов (Getty Images)

Кого ищут работодатели. Данные Центра занятости

В Государственной службе занятости (ГСЗ) большинство вакансий насчитывается на предприятиях перерабатывающей промышленности (21%), в оптовой и розничной торговле (15%), на транспорте и почте (10%), в сфере образования (9%), в сфере здравоохранения и оказания социальной помощи (8%).

Через ДСЗ работодатели больше всего ищут:

квалифицированных рабочих с инструментом (22% всех представленных вакансий)

Швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, пекарь, маляр;

рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (15% всех вакансий)

Водитель, токарь, оператор/машинист котельной, тракторист, водитель погрузчика, оператор заправочных станций, машинист экскаватора, дорожный рабочий, фрезеровщик, оператор станков, машинист крана.

Вакансии, которые предлагают в центрах занятости. Структура в % (скриншот страницы отчета ГСЗ)

Ранее специалисты ГСЗ отмечали, что основными проблемами на рынке труда являются профессионально-квалификационный дисбаланс и отдельные отличия между спросом и предложением рабочей силы.

По ряду профессий количество вакансий в базе службы занятости существенно превышает численность зарегистрированных безработных. В частности, речь шла о профессиях врача, электромонтера и т.д.

Опыт и знание английского языка. Главные требования к соискателям

С начала года на рынке труда стало меньше предложений работы для соискателей без опыта.

Кроме того, на Work.ua отмечают, что требование о знании английского языка появляется в вакансиях значительно чаще.

К примеру, в январе 2024 требование по владению английским указывалось в 7 990 вакансиях. Это на 19% больше, чем было в предыдущем месяце. В общей сложности 9% предложений работы предполагают знание английского.

Конкуренция среди соискателей растет

По сравнению с декабрем 2023 количество соискателей работы в Украине увеличилось. На Work.ua разместили на 24% больше резюме.

Таким образом, на фоне "кадрового голода" у работодателей сейчас выше шансы найти квалифицированных специалистов. Увеличение количества кандидатов повлияло на конкуренцию – она выросла на 42%.

При этом чаще украинцы хотят работать онлайн. По предложениям дистанционной работы конкуренция в 5 раз превышала средние показатели.

В январе в несколько раз возросла конкуренция на должности Front-end разработчика, верстальщика, веб-дизайнера, тестировщика, Android-программиста, видеомонтажера, Python-программиста, программиста Java.

Если рассматривать количество соискателей и конкуренцию по регионам, то лидирует Киевская область. В общей сложности в трети от всех размещенных резюме на портале поиска работы Work.ua за прошлый месяц – желаемым регионом работы указано Киевскую область или удаленную занятость.

Фото: украинцы чаще выбирают удаленные вакансии (freepik.com)

Ситуация с зарплатами

Средняя заработная плата за первый месяц 2024 года выросла на 3% и по Украине составляет 19 500 грн (данные Work.ua на основании размещенных предложений работы).

Наибольшие средние зарплаты предлагают работодатели в Киевской области (21 000 грн), Львовской (19 230 грн), Одесской (18 500 грн) и Днепропетровской областях (18 500 грн).

Кроме того, в начале года более высокие средние зарплаты готовы платить работникам следующих категорий:

Страхование – 22 000 грн, +10% к декабрю;

Охрана, безопасность – 17 500 грн, +6%;

Сельское хозяйство, агробизнес – 21 000 грн, +5%;

Недвижимость – 36 500 грн, +4%;

Розничная торговля – 16 000, +3%.

Среди опубликованных на портале поиска работы предложений наибольший уровень дохода могут иметь руководители, представители сферы ИТ, а также специалисты в рядах Сил обороны Украины.

Высокие зарплаты предлагают также для гражданских профессий: медиабайер (47500 грн), водитель-международник (45 000 грн), керамист (42 500 грн).