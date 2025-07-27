Кадровые потери. Сколько украинских ученых выехало за границу

Какие потери кадров в науке из-за войны

Война коснулась всех отраслей в Украине, и наука– не исключение, говорит заместитель министра. По его словам, изменения ощутимы прежде всего кадровые.

"Многие ученые, которые добровольно ушли на фронт, погибли. Еще больше – покинули страну или сменили профессию", – говорит Курбатов.

По его словам, если считать всех – научных сотрудников, преподавателей, научно-педагогических работников, то в среднем в стране их около 80 тысяч.

"Сейчас мы говорим о кадровых потерях примерно в 20%. Это ученые, которые либо уехали в другие страны, либо сменили профессию. Но 80% исследователей остаются в стране, работают в этих условиях. В прифронтовых и приграничных регионах около 30% исследовательской инфраструктуры, к сожалению, повреждено или разрушено", – отмечает он.

Несмотря на это, по его словам, исследования все равно проводятся, наука адаптируется.

"Работаем над созданием новых исследовательских центров, даже подземных лабораторий, развиваем центры коллективного пользования научным оборудованием. Наука адаптируется, но каждый день, к сожалению, добавляются новые вызовы", – добавляет Курбатов.

Потери трудоспособного населения

По данным Национального банка и Минэкономики, из-за войны Украина потеряла около 40% трудоспособного населения. Сегодня примерно 1,7 миллиона украинцев, которые ранее работали в стране, находятся за ее пределами.

Из-за вызовов и угроз, вызванных длительной войной, демографы прогнозируют, что к 2041 году население страны может уменьшиться до 28,9 млн человек, а к 2051-му – до 25,2 млн.