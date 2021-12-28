Кадрова політика влади спрямована проти інтересів України, - Бурміч

"Професіонал і висококваліфікована людина завжди діятиме в рамках закону та на користь держави. І якби у нас були професіонали при владі, то не було б ні незаконних санкцій, ні закриття ЗМІ, ні політичних переслідувань", - заявив парламентарій.

Бурміч також упевнений, що непрофесіоналізм у владі веде до сумних наслідків у державі.

"Кадрова політика, яка ведеться в нашій країні, спрямована проти інтересів України. У влади перебувають люди, які руйнують державу, інституції та систему управління. Фактично робиться все, щоб не допустити на посади тих людей, які могли принести користь країні та суспільству", - наголосив Бурміч.

Крім того, народний депутат вважає, що дострокові вибори та перезавантаження влади можуть допомогти підвищенню рівня їхнього професіоналізму.

"На жаль, влада не розуміє, що вона тримається на громадському договорі, який був укладений на виборах. І якщо передвиборчі обіцянки не виконуються - цей договір порушений і мають бути призначені нові вибори, щоб при владі опинилися професіонали, а не популісти", - резюмував нардеп.