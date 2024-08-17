Кадровый кризис: какие работники наиболее востребованы в Украине

Основные причины кадрового кризиса

По данным исследования, 67% украинских работодателей уже столкнулись с кадровым кризисом. Основные причины этой ситуации — мобилизация мужчин, что затрудняет их трудоустройство (79%) и миграция населения за границу (53%). Эти факторы значительно усложнили поиск квалифицированных работников, что в свою очередь привело к росту требований среди соискателей работы.

На фоне кадрового дефицита соискатели потребовали более высокой заработной платы, что создает дополнительное давление на рынок труда. Хотя многие работодатели уже повысили уровень оплаты труда, эти меры не всегда удовлетворяют ожиданиям работников. Это, в свою очередь, заставляет работодателей искать новые подходы к найму и удержанию персонала.

Стратегии работодателей: молодежь, женщины и пенсионеры

Чтобы преодолеть кризис, работодатели активно применяют разные методы. Наиболее распространенные среди них — увеличение мотивационного пакета (29%), наем молодых людей (28%) и предпочтение женщинам при закрытии вакансий (21%).

Интересный факт: крупные компании с количеством работников более 51 чаще занимаются бронированием своих сотрудников, тогда как средние предприятия (11-50 работников) больше ориентируются на найм пенсионеров и лиц с инвалидностью. Это свидетельствует о том, что разные сегменты рынка труда применяют разные подходы для решения кадровых проблем.

Наибольший дефицит работников наблюдается среди так называемых "синих" воротничков (57%) и "серых" воротничков (48%). Это рабочие, обычно занимающиеся физическим трудом, где уровень конкуренции на рынке значительно выше.

Кто ищет работу

Среди трудоустроенных респондентов лишь 12% планируют сменить место работы. В то же время, 60% не имеют таких намерений, поскольку удовлетворены своим графиком (63%), стабильностью и безопасностью на текущем месте работы (42%), хорошим коллективом (41%) и уровнем заработной платы (38%). Важно отметить, что 72% работающих отметили, что привлекательное предложение по заработной плате могло бы заставить их сменить работу.

Среди тех, кто активно ищет работу, 63% предпочитают официальное трудоустройство, хотя 40% респондентов готовы рассматривать неофициальные предложения. Основными препятствиями в поиске работы называют низкий уровень заработной платы (47%), отсутствие соответствующих вакансий в отрасли (34%) и регионе (31%), а также повышенные требования работодателей (31%).

Гендерные и возрастные особенности

Согласно исследованию, гендерные и возрастные особенности влияют на поведение соискателей. Например, женщины чаще рассматривают только официальное трудоустройство (71%), тогда как мужчины более склонны к разным формам занятости, включая неофициальную работу (44% против 29% у женщин).

Что касается молодежи, то работодатели, особенно в западной Украине, активно привлекают молодых работников до 25 лет. Это связано с тем, что молодые люди чаще готовы работать на менее оплачиваемых работах, но с возможностью получения опыта и карьерного роста.

Как будет развиваться ситуация в будущем

К сожалению, большинство работодателей (65%) считают, что ситуация на рынке труда в Украине будет только ухудшаться. В ответ на эти вызовы они планируют сосредоточиться на найме молодежи непризывного возраста (46%), студентов для стажировки (33%), женщин (34%) и мужчин с "белым билетом" (32%).