Кадыров вербует боевиков "ДНР" в ряды своей армии, чтобы усилить власть, - ЦНС

Кадыров усиливает свое влияние на временно оккупированных территориях Украины, а его боевики "обеспечивают порядок" в Донецкой области. В ЦНС отмечают, что фактически они занимаются репрессиями в захваченных городах.

На местах назначаются чиновники по согласованию самого Кадырова. Также в регионы направили более 300 кадиев (судьи, применяющие законы шариата). Эти факты могут свидетельствовать о том, что Кадыров намерен, чтобы его боевики выполняли основную функцию управления на оккупированных территориях.

"Теперь глава "ДНР" Денис Пушилин согласовал "подготовку" боевиков "ДНР" в университете спецназа, расположенного в Чечне. Кроме этого, личная гвардия Кадырова пополняется новыми лицами, что также изменяет баланс сил в будущем перераспределении власти", - говорится в сообщении.

Это еще больше усиливает влияние Кадырова на оккупированных территориях, ведь теперь фактически он будет готовить тех, кто будет отвечать за личную охрану гауляйтеров.