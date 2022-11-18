Кадыров усиливает власть на оккупированном Донбассе, - разведка

Самопровозглашенный "глава Чеченской Республики" Рамзан Кадыров усиливает власть чеченцев на временно оккупированном Донбассе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".
Усилению власти способствует большое количество находящихся в тылу кадыровцев, имеющих неограниченную власть на Донбассе. Преступники мародерят регион и вывозят в Чечню технику.
Тем временем в Луганске прокурором был назначен Глеб Михайлов из Дагестана, который лояльно относится к Кадырову. Его задачей будет легализация репрессий и преступлений кадыровцев в области. В Чечню уже было отправлено 200 подростков для "военно-патриотического воспитания". Как отметил Кадыров, с детьми планируют провести "профилактические работы".
В оккупированном Донецке постоянно находятся делегации из Чечни, контролирующие исполнение гауляйтером его обязанностей перед Кадыровым. Также на неделе в город приезжали министр информации Чечни Ахмет Дудаев, депутат парламента Чечни Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов.
За свое "сотрудничество" Кадыров получил "героя" от рук коллаборантов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в России открыто начала агитировать за принудительный вывоз и усыновление украинских детей.
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