"Кадыровцы" издеваются над гражданским населением в Мариуполе, - ЦНС

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области "кадыровцы" постоянно пьют издевающиеся над гражданским населением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Сейчас в Мариуполе находится большое количество "кадыровцев", которые употребляют спиртные напитки и в пьяном виде цепляются к местным жителям, нанося им телесные повреждения, в том числе с применением холодного оружия. Как отмечает ЦНС, оккупационная "полиция" при этом отказывается принимать заявления от гражданских пострадавших.