RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кадіївці ліквідували ще одну базу росіян, - Луганська ОВА

Фото: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові знищили ще одну базу російських окупантів у Луганській області. Вона знаходилася у місті Кадіївка (колишній Стаханов).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У Кадіївці (Стаханов) знищено базу рашистів у місцевому Палаці культури", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами Гайдая, вибухи були у місті Новоайдар. На території місцевого лісгоспу було знищено техніку та особовий склад ворога.

Фото: ЗСУ знищили базу ворога у Кадіївці (t.me/serhiy_hayday)

Нагадаємо, за даними Гайдая, українська авіація за добу 18 вересня вдарила по 13 районах зосередження живої сили і техніки окупантів у Луганській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськДонбасВійна в УкраїніВійна Росії проти України