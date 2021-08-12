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На кадастровій карті України вперше позначили межі територіальних громад

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Четвер 12 серпня 2021 09:41
На кадастровій карті України вперше позначили межі територіальних громад Фото: в Україні вперше позначили межі територіальних громад на карті (Децентрализация_facebook_com_decentralizationua)
Автор: Инна Собора

Держгеокадастр додав новий шар на Публічну кадастрову карту. Тепер там відображаються межі територіальних громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.

Нова функція може стати у пригоді власникам земельних ділянок, землевпорядникам, органам місцевого самоврядування та представникам державної влади.

"Наразі оновлення носить інформативний характер, однак вже може допомогти при розробці документації землеустрою. Новий шар кадастрової карти дозволить полегшити роботу з комплексними планами просторового розвитку територіальних громад", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що з 1 липня в Україні зареєстрували більше 5 тисяч земельних угод.

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