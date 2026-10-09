Качка стал послом Украины в ЕС и назвал свою главную задачу

Представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе атомной энергии стал Тарас Качка. Он продолжит свою многолетнюю работу по евроинтеграции Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского и пост Тараса Качки в Facebook.
Президент Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.
Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Качку Тараса Андреевича представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", - говорится в документе.
Тарас Качка отметил, что благодарен за доверие и возможность заниматься в дальнейшем приближением интеграции Украины в ЕС.
"Поэтому важно, чтобы интеграция украинской экономики в европейский рынок двигалась параллельно с переговорами, торговля между Украиной и ЕС работала беспрепятственно уже сейчас, а украинские институции работали по европейским правилам. Все это возможно только при финансовой стабильности и безопасности", - говорит Качка.
Посол Украины в ЕС назвал свою первоочередную задачу в должности:
"По приезде в Брюссель сразу сосредоточусь на стабильной финансовой поддержке Украины в 2026-2027 годах и макрофинансовой помощи на последующие периоды", - пообещал Качка.
Следующим шагом он назвал работу над успешным завершением интеграции рынков Украины в европейский:
Также важно формирование общих логистических связей и цепей снабжения, добавил он.
Напомним, Тарас Качка с 17 июля 2025 по 14 июля 2026 года занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что новым главой Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности стал секретарь СНБО Игорь Клименко. На этой должности он сменил бывшего секретаря СНБО Александра Литвиненко.
Кроме того, президент Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей Генерального прокурора на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского.