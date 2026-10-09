Качка стал послом Украины в ЕС и назвал свою главную задачу

Качка стал послом Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Качку Тараса Андреевича представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", - говорится в документе.

Главная задача

Тарас Качка отметил, что благодарен за доверие и возможность заниматься в дальнейшем приближением интеграции Украины в ЕС.

"Поэтому важно, чтобы интеграция украинской экономики в европейский рынок двигалась параллельно с переговорами, торговля между Украиной и ЕС работала беспрепятственно уже сейчас, а украинские институции работали по европейским правилам. Все это возможно только при финансовой стабильности и безопасности", - говорит Качка.

Посол Украины в ЕС назвал свою первоочередную задачу в должности:

обеспечить, чтобы европейская финансовая помощь, особенно оборонные средства, вовремя доходила до Украины,

украинская оборонная промышленность стала частью европейского рынка уже сейчас.

"По приезде в Брюссель сразу сосредоточусь на стабильной финансовой поддержке Украины в 2026-2027 годах и макрофинансовой помощи на последующие периоды", - пообещал Качка.

Следующим шагом он назвал работу над успешным завершением интеграции рынков Украины в европейский:

оборонного,

металлургического,

аграрного,

электроэнергетического.

Также важно формирование общих логистических связей и цепей снабжения, добавил он.

Напомним, Тарас Качка с 17 июля 2025 по 14 июля 2026 года занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.