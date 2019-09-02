Качка може стати торговим представником України

Новим торговим представником України може стати Тарас Качка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його декларацію на сайті державного реєстру.

Повідомляється, що 2 вересня він заповнив електронну декларацію, яка подається при призначенні на посади в органи влади. Зокрема, в розділі "місце майбутньої роботи" він вказав Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а в розділі "посада" - заступник міністра - торговий представник.

Зазначимо, ще недавно Тарас Качка був радником міністра закордонних справ України і брав участь у тристоронніх газових переговорах в Брюсселі.

У серпні 2015 року був призначений уповноваженим з питань підприємництва при Державній фіскальній службі України. В його обов'язки входило вироблення механізму розгляду скарг всередині ДФС, а також взаємодія з іншими інститутами, які представляють інтереси бізнесу: офісом бізнес-омбудсмена, Торгово-промисловою палатою України, Європейською бізнес асоціацією, Американською торгівельною палатою, галузевими асоціаціями та іншими інститутами.

До цього був віце-президентом Американської торгової палати, також очолював Український медіацентр реформ.