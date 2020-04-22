Якість повітря у Києві повернулась до норми

Якість повітря у Києві в ніч на 22 квітня повернулася до нормальних показників. Як передає РБК-Україна, про це дані ресурсу IQAir.

Зокрема, індекс забрудненості повітря у столиці становить 35 пунктів при максимально допустимому значенні 50. Таким чином стан повітря оцінюється як "хороший".

Нагадаємо, 19 квітня рівень забрудненості повітря у Києві став найгіршим у світі. Максимально допустимі показники забрудненості були перевищені у майже 5 разів - 213 при максимальному значенні в 50.

Однією із причин забруднення повітря в Києві стали пожежі довкола столиці. Лише за 18 квітня було зафіксовано 37 пожеж трав'яного настилу та торфовищ.