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Якість платіжних послуг зросте: Рада прийняла закон у другому читанні

Автор: Юлія Струк

В Україні з'явиться ринок платіжних послуг. Верховна рада прийняла у другому читанні відповідний законопроект №4364.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосував 241 нардеп.

Документ визначає загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні (у тому числі тих, які ініціюються або завершуються в Україні), установлює виключний перелік платіжних послуг, порядок їх надання, умови авторизації та перелік категорій надавачів платіжних послуг.

Існуватиме дев’ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві - нефінансовими; визначене коло їх надавачів.

Закон визначає вимоги до авторизації надавачів платіжних послуг, передбачена можливість створення й діяльності малих платіжних установ зі спрощеними до них вимогами.

Небанківські фінансові установи зможуть здійснювати платіжні операції без обов’язкової участі в платіжних системах.

Згідно з документом, випускати електронні гроші та емітувати платіжні картки зможуть не лише банки, але й інші надавачі платіжних послуг, що отримали відповідну ліцензію.

Закон посилює відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків. Вимоги до безпеки платіжних операцій підвищаться: постачальники платіжних послуг зобов'язуються використовувати посилену аутентифікацію користувачів у певних випадках.

Нагадаємо, за основу цей документ Рада схвалила у лютому.

Як писало РБК-Україна, в Україні вдосконалять процедуру ліквідації банків. ВР схвалила в другому читанні відповідний законопроект №4546.

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